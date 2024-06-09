Как Лукашенко в очередной раз испугался Василя Быкова 2 9.06.2024, 14:32

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Василь Быков

Диктатору не дает покоя народная память о писателе.

Лукашенко поздравил провластный Союз писателей с 90-летием. И тут, как говорят, есть нюанс. И даже не один, пишет «Салідарнасць».

— Период Великой Отечественной войны отразился в работах писателей, которые сами героически защищали Родину. На стене Рейхстага оставили свои автографы поэты Петр Приходько и Павлюк Пронузо, — говорится в поздравлении.

На этом упоминания белорусских литераторов, которые писали о той войне, закончились. Нет в праздничном тексте ни слова о Василе Быкове, 100-летний юбилей которого в этом году отмечается в Беларуси и за ее пределами.

Такой игнор не удивляет, так как Лукашенко с первых дней пребывания у власти мстил Быкову за его гражданскую позицию и публичные выступления.

Фронтовику, народному писателю пришлось уехать из собственной страны, получить убежище в Германии, с которой он когда-то воевал во время той кровавой войны.

А когда белорусы прощались с Быковым в июне 2003-го, Лукашенко уехал из столицы с «внезапной» инспекцией в регионы.

Нынешний юбилей народного писателя Беларуси, чье имя знают по всему миру, на его родине проходит почти незаметно. Несколько выставок, одна из которых закрылась раньше времени, отдельный выпуск журнала — и это практически все.

При этом государственное агентство БелТА не постеснялось сообщить, что по случаю 100-летнего юбилея писателей-фронтовиков Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова и Бориса Васильева Ассоциация союзов писателей и издателей России объявила 2024-й Годом лейтенантской прозы.

Кто-то может заметить, что Лукашенко адресовал свое поздравление Союзу под руководством Александра Карлюкевича. Мол, при чем тут Василь Быков. И это второй нюанс.

Два писательских Союза появились в Беларуси в 2005-м в результате инспирированного властями раскола, когда писателя не было в живых. Он имел непосредственное отношение к Союзу, созданному в 1934-м. И трудно поверить в то, что его имя в такой год не упомянули в поздравлении случайно.