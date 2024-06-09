Самые быстрые в мире кроссоверы сравнили в гонке по прямой 1 9.06.2024, 14:48

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Кто победил?

В Великобритании решили проверить динамические качества самых мощных и быстрых моделей повышенной проходимости. Там провели драгрейсинг кроссоверов и внедорожников. Видео с гонками опубликовали на Youtube-канале британского сайта Carwow.

В драгрейсинге сошлись сразу восемь моделей повышенной проходимости:

Aston Martin DBX 707 — 4,0-литровый V8 твин-турбо, 707 л.с. и 900 Н∙м, масса 2245 кг;

BMX X6 M Competition — 4,4-литровый V8 твин-турбо, 625 л. с. и 750 Н∙м, масса 2445 кг;

Ferrari Purosangue — 6,5-литровый атмосферный V12, 725 л. с. и 716 Н∙м, масса 2033 кг;

Lamborghini Urus Performante — 4,0-литровый V8 твин-турбо, 666 л. с. и 850 Н∙м, масса 2150 кг;

Land Rover Defender V8 — 5,0-литровый компрессорный V8, 525 л. с. и 625 Н∙м, масса 2630 кг;

Mercedes-AMG G63 — 4,0-литровый V8 твин-турбо, 585 л. с. и 850 Н∙м, масса 2550 кг;

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid — 4,0-литровый V8 твин-турбо с гибридной установкой, 739 л. с. и 950 Н∙м, масса 2495 кг;

Range Rover Sport SV — 4,4-литровый V8 твин-турбо, 635 л. с. и 750 Н∙м, масса 2560 кг.

Заезд оказался интересным, ведь самые быстрые кроссоверы Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX 707 выбились в лидеры и победителя определял фотофиниш. Более легкая и мощная итальянская модель выгнала с минимальным отрывом.