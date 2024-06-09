Что задумал Путин в отношении России? 5 9.06.2024, 14:56

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Глава Кремля повторяет конец СССР.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оборонный комплекс надо развивать так, чтобы он производил и гражданскую продукцию. Такое уже было около 40 лет назад в Советском Союзе.

Об этом «24 Каналу» сказал экономист Максим Блант, объяснив, что тогда это называлось «конверсией». Он напомнил, что СССР заканчивал так же.

«Так, было время, когда благодаря арабским странам цены на нефть были высокие и Советский Союз мог многое себе позволить. Однако после того, как цены начали падать выяснилось, что в СССР существенно преобладает тяжелое и среднее машиностроение, которое и отвечало за производство оружия. В то же время с остальным – дела были не очень, в частности с гражданскими товарами.

Тогда и решили перепрофилировать оборонные предприятия на выпуск гражданской продукции. Сейчас в России складывается такая же ситуация.

Очень сильно и быстро растет доля военно-промышленного производства в общей доле экономики. Это абсолютное повторение конца Советского Союза, когда руководство коммунистической партии было втянуто в гонку вооружений и все ресурсы были брошены на это», – пояснил экономист.

По его словам, осталось дождаться, когда арабским странам надоест терять долю на рынке из-за того, что страны, где себестоимость добычи нефти выше, пользуются сокращением добычи нефти ОПЕК (организация стран – экспортеров нефти – 24 Канал), и развяжут такую же нефтяную войну, как в 1980-х годах.

С 2022 года российские власти тратят все деньги, которые получают и еще и залезают в долги. Стабильность экономической системы России резко снизилась, нет накопления резервов и растет госдолг.