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В Могилеве мужчина спрыгнул с моста в Днепр

  • 9.06.2024, 15:21
  • 3,106
В Могилеве мужчина спрыгнул с моста в Днепр

Его спас проезжавший мимо велосипедист.

Утром 9 июня в МЧС поступило сообщение о том, что с автомобильного моста через Днепр прыгнул мужчина.

Спасатели выехали на место и обнаружили на берегу реки двух мужчин. Оказалось, 29-летний могилевчанин Евгений Толстов ехал на велосипеде вдоль реки и увидел, как мужчина перелез через ограждение моста и прыгнул в Днепр, сообщает пресс-служба МЧС.

Евгений Толстов

Велосипедист спустился к реке, бросился в реку и спас человека, вытащив его на берег. Мужчина 1970 года рождения был осмотрен медиками и госпитализирован. Причины инцидента выясняются.

Это уже второе подобное происшествие в Могилеве за несколько дней. 6 июня мужчина спрыгнул с автомобильного моста через Днепр и утонул.

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