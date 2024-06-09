Мадридский «Реал» хочет купить самого дорогого немецкого футболиста 9.06.2024, 15:43

1,596

Фото: EFE

«Байер» оценил его в €150 млн.

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц стал целью мадридского «Реала» на лето 2025 года, пишет Marca.

По данным издания, 21-летний футболист договорился с «Байером», что отыграет за него еще один сезон, а с «Реалом» — о переходе в 2025-м.

При этом контракт футболиста с леверкузенским клубом рассчитан до лета 2027 года, а в «Байере» в апреле заявили, что хотят получить за игрока не меньше €150 млн.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вирца в €130 млн — он самый дорогой игрок бундеслиги и седьмой по стоимости в мире.

Вирц был признан лучшим игроком бундеслиги в минувшем сезоне, он выиграл с «Байером» чемпионат и Кубок Германии.

В сборной Германии полузащитник провел 18 матчей и забил один гол.

Вирц вошел в состав сборной на Евро-2024, который стартует 14 июня.

Самым дорогим трансфером немецкого игрока в истории является переход Кая Хаверца из «Леверкузена» в «Челси» за €80 млн в 2020 году.