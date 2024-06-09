Пленки с кадрами Минска пролежали забытыми около 35 лет: их нашли и оцифровали 1 9.06.2024, 16:18

Узнаете эти места?

Фотографии — самые настоящие машины времени. Черно-белые и цветные карточки способны за секунду перенести нас в прошлое. Чем старше снимки, тем интереснее их разглядывать: это ж надо, как меняется жизнь! Даже за восемь лет происходят заметные «перестановки», а что уж говорить, если речь идет о десятилетиях. Свой архив пленок показал минчанин Алексей Васюхнов, который с самого детства страстно увлекался фотографией и на удивление запечатлевал не только семейные события, но и улицы Минска, пишет «Зеркало». Те самые, по которым мы ежедневно ходим. Посмотрите его оцифрованные фото. Узнаете эти места?

— Я родился в Минске, но, так как отец был военным, успел поездить и по Союзу, и по Германии. В родной город вернулся уже в сознательном возрасте и, конечно же, стал его фотографировать, — вспоминает Алексей. — Вообще, фотоделом я увлекся еще в начале восьмидесятых, когда мы жили в Забайкалье. Ходил на занятия в специальный кружок. Начинал вообще с фотопластинок — сейчас многие даже не знают, что это такое.

Увидев, насколько их сын погрузился в фотодело, родители купили ему фотоаппарат. Без него Алексей не выходил на улицу: а вдруг что пропустит?

— Черно-белая фотопленка не была проблемой в Советском Союзе: стоила дешево (в районе 35 копеек, насколько помню), всегда была в наличии. Еще и можно было выбрать по светочувствительности. Лично я остановился на 32 или 64. Собственно, поэтому все мои пленки и спаслись, пролежав столько лет. Если бы было более высокое ISO, то до 2024 года ничего бы не дожило. Плюс преподаватель учил меня очень хорошо промывать пленки после того, как они были проявлены, — объясняет феномен своего архива минчанин.

Алексей много снимал, но не печатал фотографии: это было уже дорогое удовольствие. Все пленки проявлялись и отправлялись на хранение в специальные файлы и папочки.

— Снимки сделаны году в 1988—1989-м, — предполагает Алексей. — Я как раз вернулся из армии. Большого количества друзей у меня еще не было, поэтому я ходил по городу и снимал улицы. Что-то «упало на глаз» — сделал кадр. А то и не один, чтобы точно получилось. Раньше же не было возможности сразу посмотреть на снимок, поэтому экспериментировал с ракурсами и выдержкой. Можно сказать, набивал руку, мечтая купить хороший фотоаппарат и разные объективы к нему.

Собственные снимки минчанин не видел вплоть до весны этого года. Руки дошли до архива только тогда, когда появился хороший сканер, позволяющий оцифровать сделанные более 30 лет назад снимки.

— Самому было очень интересно посмотреть на то, что получилось. Как ни крути, это память, — говорит Алексей.

И ведь не поспоришь.