В Иране определили шестерых кандидатов в президенты после гибели Раиси 9.06.2024, 17:29

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Выборы запланированы на 28 июня.

Стали известны имена кандидатов, допущенных к участию в президентских выборах в Иране после гибели президента страны Ибрагима Раиси в прошлом месяце. Список опубликовало иранское агентство Мехр.

Выборы запланированы на 28 июня, за пост президента будут бороться:

- бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан;

- бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пур Мохаммади;

- Саид Джалили, занимавший пост главы администрации высшего руководителя, а позже – заместителя министра иностранных дел в странах Европы и Америки;

- действующий мэр Тегерана Алиреза Закани, который дважды объявлял о желании баллотироваться на пост президента страны в 2013 и 2017 годах, но оба раза был дисквалифицирован Советом стражей конституции, а также был кандидатом на президентских выборах 2021 года, но снял свою кандидатуру;

- Амир Хоссейн Газизаде-Хашеми, уже баллотировавшийся в 2021 году, получив чуть более 1 млн голосов;

- бывший мэр Тегерана, экс-начальник полиции Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.