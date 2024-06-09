В Иране определили шестерых кандидатов в президенты после гибели Раиси
- 9.06.2024, 17:29
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Выборы запланированы на 28 июня.
Стали известны имена кандидатов, допущенных к участию в президентских выборах в Иране после гибели президента страны Ибрагима Раиси в прошлом месяце. Список опубликовало иранское агентство Мехр.
Выборы запланированы на 28 июня, за пост президента будут бороться:
- бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан;
- бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пур Мохаммади;
- Саид Джалили, занимавший пост главы администрации высшего руководителя, а позже – заместителя министра иностранных дел в странах Европы и Америки;
- действующий мэр Тегерана Алиреза Закани, который дважды объявлял о желании баллотироваться на пост президента страны в 2013 и 2017 годах, но оба раза был дисквалифицирован Советом стражей конституции, а также был кандидатом на президентских выборах 2021 года, но снял свою кандидатуру;
- Амир Хоссейн Газизаде-Хашеми, уже баллотировавшийся в 2021 году, получив чуть более 1 млн голосов;
- бывший мэр Тегерана, экс-начальник полиции Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.