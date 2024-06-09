Настоятеля костела в Шумилино осудили третий раз подряд 9.06.2024, 17:56

Два предыдущих раза ему назначали по 15 суток ареста.

Через месяц после задержания, которое произошло 8 мая, настоятель римско-католического прихода в Шумилино отец Анджей Юхневич не вышел на свободу. Это означает, что его осудили на административный арест третий раз подряд. Два предыдущих раза ему назначали по 15 суток ареста, пишет Katolik.life.

Новый срок и обвинение, а также обвинение по второму протоколу пока не известны.

В первый раз священника осудили на арест по административной статье за «несанкционированное пикетирование» (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Как сказано в опубликованном в банке судебных решений постановлении, священнику вменили в вину то, что ранее он размещал на своем фото профиля в соцсети несколько значков, и эти действия милиция и суд посчитали несанкционированным пикетированием. Настоятеля cанктуария осудили тогда на максимально возможный срок.

Фото профиля со значками, о которых идет речь (в том числе с официальным флагом Украины) священник обновлял более двух лет назад. В тот же день, 26 февраля 2022 года, когда на фото профиля настоятеля появился значок с флагом Украины, он сменил его на изображение голубя мира. Однако это во внимание не приняли.

За подобные действия в интернете по аналогичной статье был осужден также викарий прихода Павел Лемех, который после двух судов и ареста вышел на свободу и вернулся к служению в cанктуарии.