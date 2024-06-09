Байден и Макрон поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов РФ 9.06.2024, 18:45

Такая идея была предложена и одобрена ранее ЕС.

Президенты США и Франции — Джо Байден и Эммануэль Макрон — во время встречи в Париже обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как рассказали в Белом доме, по итогам встречи Байден и Макрон поддержали идею передачи Украине доходов от замороженных российских активов. Такая идея была предложена и одобрена ранее ЕС.

«Президенты обязуются поддерживать усилия в рамках ЕС и G7, направленные на возврат чрезвычайных доходов от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений», - говорится в публикации Белого дома.