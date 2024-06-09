закрыть
9 июня 2024, воскресенье, 20:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Набравший 100 баллов на ЦЭ школьник раскрыл секрет подготовки к экзамену

2
  • 9.06.2024, 19:46
  • 1,212
Набравший 100 баллов на ЦЭ школьник раскрыл секрет подготовки к экзамену

Парень мечтает поступить в БНТУ.

Школьник, который набрал 100 баллов по централизованному экзамену, назвал секрет успешной подготовки к образовательным испытаниям.

Так, Вадим Шайтор, окончивший Сеницкую школу имени Янки Купалы, получил максимум баллов на ЦЭ по математике, пишет pristalica.by.

Молодой человек отметил, что усердно готовился к ЦЭ на протяжении последнего года.

«Я усердно готовился, посещал всевозможные дополнительные занятия и много решал дома. Честно признаться, я и рассчитывал на 100 баллов», – замечает парень.

Молодой человек сдал экзамен и по русскому языку, но не уверен, что итоги будут такими же успешными, как по математике.

«Результаты по русскому языку вряд ли так же меня порадуют, ведь с этим предметом у меня есть проблемки. У меня математический склад ума», – поделился будущий абитуриент.

Парень мечтает поступить в БНТУ, так как хочет связать свою жизнь с роботизированными технологиями.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос