Набравший 100 баллов на ЦЭ школьник раскрыл секрет подготовки к экзамену 2 9.06.2024, 19:46

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Парень мечтает поступить в БНТУ.

Школьник, который набрал 100 баллов по централизованному экзамену, назвал секрет успешной подготовки к образовательным испытаниям.

Так, Вадим Шайтор, окончивший Сеницкую школу имени Янки Купалы, получил максимум баллов на ЦЭ по математике, пишет pristalica.by.

Молодой человек отметил, что усердно готовился к ЦЭ на протяжении последнего года.

«Я усердно готовился, посещал всевозможные дополнительные занятия и много решал дома. Честно признаться, я и рассчитывал на 100 баллов», – замечает парень.

Молодой человек сдал экзамен и по русскому языку, но не уверен, что итоги будут такими же успешными, как по математике.

«Результаты по русскому языку вряд ли так же меня порадуют, ведь с этим предметом у меня есть проблемки. У меня математический склад ума», – поделился будущий абитуриент.

Парень мечтает поступить в БНТУ, так как хочет связать свою жизнь с роботизированными технологиями.