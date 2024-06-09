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В Беларуси пошли подберезовики и подосиновики

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  • 9.06.2024, 20:15
  • 2,516
В Беларуси пошли подберезовики и подосиновики
иллюстративное фото

Поспособствовала дождливая погода.

В белорусских лесах появились первые подберезовики и подосиновики в июне 2024 года. Об этом рассказал телеграм-канал Минстерства лесного хозяйства Беларуси.

Так, в телеграм-канале Минлесхоза 9 июня появились фото с трофеями тихой охоты из белорусских лесов: крепкие молодые подосиновики и подберезовики.

В пресс-службе Минлесхоза пояснили, что фото лесных грибов прислали подписчики телеграм-канала. Грибы нашли и сфотографировали в лесном фонде Боровлянского спецлесхоза.

Наверняка, появлению в белорусских лесах большего количества благородных грибов поспособствовала дождливая погода.

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