В Австрии сильный шторм едва не сорвал выборы в Европарламент 1 9.06.2024, 20:26

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В субботу ночью в Австрии прошли сильные штормы, которые привели к наводнениям во многих частях страны и едва не сорвали там проведение европейских выборов.

Об этом сообщает Der Standard.

Особенно пострадали районы окрестностей Граца, Хартберг-Фюрстенфельд и части юго-восточной Штирии.

В Дойчфайштрице за считанные минуты массы воды привели к тому, что сильно разлитый поток Убельбах затопил центр деревни. Автомобили зажало между домами и пришлось спасать нескольких человек.

Несколько избирательных участков были недоступны или даже разрушены в федеральной земле Штирия. Согласно сообщениям, ответственные муниципальные администрации отреагировали «очень быстро» и перенесли избирательные участки.

В общинах были размещены таблички, указывающие, где расположены новые избирательные участки, а местные лидеры объявили об изменениях преимущественно через социальные сети. Штирия заявила, что не ожидает, что это повлияет на выборы.

Предупреждение гражданской обороны было объявлено в 4:14 утра в воскресенье из-за напряженных погодных условий и в земле Бургенланд.