В Вильнюсе прошла акция солидарности с Николаем Статкевичем

В Вильнюсе прошла акция солидарности с Николаем Статкевичем3
- 9.06.2024, 20:48
Родственники политика уже больше года не получают информации о его состоянии здоровья и местонахождении.
Сегодня, 9 июня, в Вильнюсе прошла еженедельная акция солидарности с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем и всеми политзаключенными Беларуси.
Лидер «Народной Громады» Николай Статкевич находится в тюрьме больше 1460 дней. Родственники Николая Статкевича уже больше года не получают информации о его состоянии здоровья и местонахождении. Это один из примеров бесчеловечной политики режима Лукашенко, который преследует всех, кто осмеливается требовать свободы для Беларуси.
Белорусская диаспора продолжает бороться за свободу Родины и освобождение всех политзаключенных.