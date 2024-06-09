В Вильнюсе прошла акция солидарности с Николаем Статкевичем 3 9.06.2024, 20:48

Родственники политика уже больше года не получают информации о его состоянии здоровья и местонахождении.

Сегодня, 9 июня, в Вильнюсе прошла еженедельная акция солидарности с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем и всеми политзаключенными Беларуси.

Лидер «Народной Громады» Николай Статкевич находится в тюрьме больше 1460 дней. Родственники Николая Статкевича уже больше года не получают информации о его состоянии здоровья и местонахождении. Это один из примеров бесчеловечной политики режима Лукашенко, который преследует всех, кто осмеливается требовать свободы для Беларуси.

Белорусская диаспора продолжает бороться за свободу Родины и освобождение всех политзаключенных.