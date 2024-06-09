закрыть
9 июня 2024, воскресенье, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Вильнюсе прошла акция солидарности с Николаем Статкевичем

3
  • 9.06.2024, 20:48
В Вильнюсе прошла акция солидарности с Николаем Статкевичем

Родственники политика уже больше года не получают информации о его состоянии здоровья и местонахождении.

Сегодня, 9 июня, в Вильнюсе прошла еженедельная акция солидарности с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем и всеми политзаключенными Беларуси.

Лидер «Народной Громады» Николай Статкевич находится в тюрьме больше 1460 дней. Родственники Николая Статкевича уже больше года не получают информации о его состоянии здоровья и местонахождении. Это один из примеров бесчеловечной политики режима Лукашенко, который преследует всех, кто осмеливается требовать свободы для Беларуси.

Белорусская диаспора продолжает бороться за свободу Родины и освобождение всех политзаключенных.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос