В Минске мужчина отжимался прямо на проезжей части 9.06.2024, 21:13

Видео.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором мужчина отжимается прямо на проезжей части в центре Минска.

Кто именно и с какой целью совершил этот поступок, пока непонятно.

В комментариях единого мнения не получилось. Одни похвалили человека за спортивное увлечение, а другие не оценили выбранное место для отжиманий.

«Он не просто отжимания делает, он отжимается на кулаках на мокром каменном асфальте», – отметил кто-то в сообществе «Минск Live».

«Сам дурак и водителя подставляет», – написал другой комментатор.