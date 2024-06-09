Какой будет погода в Беларуси в понедельник 9.06.2024, 21:46

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Дожди и до +28°С.

Сильные дожди в отдельных районах и до 28 градусов тепла — такой будет погода в понедельник, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночь на 10 июня в отдельных районах, преимущественно по востоку страны, утром и днем местами по республике ожидаются грозы. Также днем в отдельных районах пройдут сильные дожди. Ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый.

«Температура воздуха минимальная ночью от 5 градусов тепла по северо-западу до 17 по юго-востоку, максимальная днем 19-25 градусов, по юго-востоку — до плюс 28», - сообщили в центре.