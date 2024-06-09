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В Лидском районе велосипедист попал под авто

  • 9.06.2024, 22:11
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В Лидском районе велосипедист попал под авто

Мужчина погиб.

В Лидском районе велосипедист выехал на встречную полосу и попал под колеса автомобиля. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Трагедия произошла в воскресенье, 9 июня, около 15.30, на дороге Тарново-Березовка-Новогрудок. 33-летний водитель Ford ехал в сторону агрогородка Тарново, и в какой-то момент на его полосу выехал велосипедист. В результате тот столкнулся с автомобилем и погиб на месте. Мужчине было 49 лет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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