В Киеве заговорщики готовились захватить здание Верховной Рады Украины 6 1.07.2024, 11:06

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Они задержаны СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила группу людей, которая готовила ряд провокаций в Киеве после Дня Конституции, на 30 июня.

Об этом сообщила СБУ в понедельник, 1 июля.

В СБУ отметили, что под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники планировали объявить о «отстранении от власти» действующего военно-политического руководства Украины. Кроме того, они хотели захватить здание Верховной Рады и заблокировать ее работу.

Организаторы должны были устроить в центре Киева якобы мирное собрание, чтобы собрать людей. Однако большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций, отметили в СБУ.

Информацию о «беспорядках» в столице фигуранты планировали распространять через отечественные и иностранные информационные ресурсы. Они надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины, что сыграло бы в пользу страны-агрессора России.

Главный организатор также привлек к првокации нескольких сообщников — представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.

Сообщники коммуницировали между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека.

СБУ заблаговременно разоблачила намерения злоумышленников, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

Во время обысков в помещениях провокаторов было найдено:

оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.

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