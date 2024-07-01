В Киеве заговорщики готовились захватить здание Верховной Рады Украины

В Киеве заговорщики готовились захватить здание Верховной Рады Украины6
- 1.07.2024, 11:06
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Они задержаны СБУ.
Служба безопасности Украины разоблачила группу людей, которая готовила ряд провокаций в Киеве после Дня Конституции, на 30 июня.
Об этом сообщила СБУ в понедельник, 1 июля.
В СБУ отметили, что под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники планировали объявить о «отстранении от власти» действующего военно-политического руководства Украины. Кроме того, они хотели захватить здание Верховной Рады и заблокировать ее работу.
Организаторы должны были устроить в центре Киева якобы мирное собрание, чтобы собрать людей. Однако большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций, отметили в СБУ.
Информацию о «беспорядках» в столице фигуранты планировали распространять через отечественные и иностранные информационные ресурсы. Они надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины, что сыграло бы в пользу страны-агрессора России.
Главный организатор также привлек к првокации нескольких сообщников — представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.
Сообщники коммуницировали между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека.
СБУ заблаговременно разоблачила намерения злоумышленников, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.
Во время обысков в помещениях провокаторов было найдено:
оружие и боеприпасы;
мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.