Очередь из фур на 14 километров: что происходит на границе Беларуси и Польши 5 11.07.2024, 12:12

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Движение практически остановилось.

Белорусская таможня вчера, 10 июля, заявила, что Польша закрыла въезд для белорусских фур переход «Кукурыки — Козловичи». Отметим, это единственный пункт пропуска для грузового транспорта.

Позднее Польша опровергла заявление белорусской стороны, что граница закрыта, но ясно дала понять, что ввела неофициальный бан — значительно снизила пропуск фур из Беларуси.

Об этом заявил на пресс-конференции 10 июля официальный представитель Люблинского отделения налогового управления Михал Дерусь, пишет RMF24.

Дерусь пояснил, польская сторона проводит контроль товаров в связи со вступлением в силу новых санкций ЕС.

«Таможенно-фискальная служба проверяет перевозимые товары на соотвествие действующим польским и европейским нормам, что влияет на число оформляемых грузовых автомобилей на грузовом пограничном переходе «Кукурыки-Козловичи» с терминалом в Корощине и на пассажирском пограничном переходе в Тересполе», — сказал Дерусь.

Стоит отметить, что вчера, когда белорусская сторона заявляла о «закрытии перехода», въезда в Польшу ожидали около 600 грузовиков. Сегодня же очередь увеличилась. На момент написания статьи выезда из Беларуси ожидали 800 фур.

В чатах для дальнобойщиков пишут, что очереди достигают 14 километров.

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