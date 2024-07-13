Российский «Шахед» долетел до Витебска 14 13.07.2024, 11:57

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Дрон три часа кружил над Беларусью и загадочно исчез.

В ночь на 13 июля Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Один из этих БПЛА, вероятно, около 3 часов ночи вошел в воздушное пространство Беларуси через белорусско-украинскую границу в Гомельской области.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на мониторинговую группу «Беларускі Гаюн». Дрон кружил над страной почти три часа и, судя по всему, долетел до Витебска и исчез.

ВВС и войска ПВО РБ в 5 утра снова поднимались по тревоге для перехвата. Вертолет Ми-24 и истребитель Су-30 полтора часа безуспешно патрулировали юго-восток Витебской области.

Дальнейшая судьба «Шахеда» на территории Беларуси неизвестна. Информации о его сбитии или падении нет. Белорусская авиация вернулась на место постоянной дислокации.

Напомним, что вечером 11 июля во время очередного дронового удара России по Украине один из вражеских Shahed-136 пролетал над территорией Беларуси.

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