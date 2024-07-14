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Опубликовано фото стрелка с ружьем на крыше в момент покушения на Трампа

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  • 14.07.2024, 9:58
  • 6,868
Опубликовано фото стрелка с ружьем на крыше в момент покушения на Трампа

И видео стрельбы с другого ракурса.

Снайпер, стрелявший в Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания) 14 июля, ликвидирован. Им, по официальной информации ФБР, оказался 20-летний житель Бетел-Парка Томас Мэтью Крукс.

Об этом сообщает издание New York Post.

По информации СМИ, стрелок разместился на крыше производственного предприятия в 120-150 метрах от сцены на Butler Farm Show. Позицию снайпера указали на карте.

Видео стрельбы с другого ракурса опубликовали в Telegram-канале «Хартия 97%».

На записи заметны снайперы спецслужб, которые ведут ответный огонь по Круксу. Фото Крукса в момент стрельбы также попало в Сеть, его опубликовало издание TMZ. На нем можно заметить, как мужчина лежит на крыше на животе со снайперской винтовкой в руках. Через несколько секунд Крукс был ликвидирован ответным огнем.

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