В России «герой СВО» расстрелял толпу детей из пистолета и карабина

В России «герой СВО» расстрелял толпу детей из пистолета и карабина6
- 15.07.2024, 14:22
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12-летний мальчик в больнице.
Под Волгоградом «герой СВО» расстрелял толпу детей, 12-летний мальчик с ранением в больнице, пишет местное издание v1.
По словам родственников пострадавшего ребенка, трагедия произошла в хуторе Угольский. Компания детей в возрасте 9-13 лет гуляла по хутору. Они проходили мимо дома, где два брата-участника войны с женщиной «что-то отмечали».
«Герои СВО» вышли на улицу, один из них начал стрелять в детей из пистолета и карабина.
«Дети упали на землю, но затем встали, обернулись и увидели двоих <...> В этот момент 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге. Дети побежали дальше, но выстрелы не прекращались», — рассказали родные пострадавшего.
Полиция приехала спустя час после стрельбы и сначала боялась заходить в дом к военным, опасаясь, что стрельба возобновится.
В итоге стрелявшего задержали. Он вернулся в регион с войны в связи с отпуском по ранению.