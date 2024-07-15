В России «герой СВО» расстрелял толпу детей из пистолета и карабина 6 15.07.2024, 14:22

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12-летний мальчик в больнице.

Под Волгоградом «герой СВО» расстрелял толпу детей, 12-летний мальчик с ранением в больнице, пишет местное издание v1.

По словам родственников пострадавшего ребенка, трагедия произошла в хуторе Угольский. Компания детей в возрасте 9-13 лет гуляла по хутору. Они проходили мимо дома, где два брата-участника войны с женщиной «что-то отмечали».

«Герои СВО» вышли на улицу, один из них начал стрелять в детей из пистолета и карабина.

«Дети упали на землю, но затем встали, обернулись и увидели двоих <...> В этот момент 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге. Дети побежали дальше, но выстрелы не прекращались», — рассказали родные пострадавшего.

Полиция приехала спустя час после стрельбы и сначала боялась заходить в дом к военным, опасаясь, что стрельба возобновится.

В итоге стрелявшего задержали. Он вернулся в регион с войны в связи с отпуском по ранению.

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