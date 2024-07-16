«Новый фронт может быть открыт со стороны Беларуси»4
- 16.07.2024, 8:32
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Экс-командир израильского спецназа призвал не верить Лукашенко.
Угроза со стороны Беларуси для Украины вполне реальная, если учесть что Лукашенко подчиняется Путину, а Китай — союзник России, считает экс-командир израильского спецназа Денис Десятник.
Журналистка канала «Сейчас» спросила у военного, какова вероятность, что может произойти нападение на Украину со стороны Беларуси на фоне военных учений с КНР.
«Из факта, что проводятся общие учения Китая с Беларусью, становится понятно, что Китай поддерживает Россию, и угроза существует всегда и со стороны Беларуси. Эта угроза никуда не уходит: она с первых дней войны присутствует для Украины. Просто нужно усиливать границы, чтобы не открылся еще один фронт на данный момент».
«Угроза такая существует. Мы знаем, что Китай — это сторонник России, а Беларусь идет на поводу России. Что Россия говорит — это для них «святое»: правительство Беларуси это исполняет, хотя сами граждане против этой войны», - подчеркнул Десятник.
Затем экс-командир спецназа объяснил, зачем Лукашенко отдал приказ отвести свои войска от границы с Украиной: «
Как я уже сказал, угроза существует. То, что Лукашенко говорит то одно, то другое — это не ново. Он на протяжении всей войны, то выступает как бы против войны, то поддерживает Россию. Я думаю, что если он получит приказ от Путина, то может открыться еще один фронт со стороны Беларуси».