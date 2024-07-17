Карма в действии
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 17.07.2024, 12:54
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Россияне, а что с лицом?
Несколько миллионов человек остались без света на юге России из-за сбоя в работе генераторов на Ростовской АЭС, — Минэнерго.
Там ввели временные графики ограничения потребления для «сохранения устойчивости энергосистемы».
Ростовская АЭС обеспечивает около половины производства электроэнергии Ростовской области, оттуда электричество идет также в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую область.
В Краснодаре отключились более 100 электроподстанций, из-за этого не работает порядка 150 светофоров. В Прикубанском и Западном округах в городах без электроэнергии остались десятки улиц.
Карма в действии?
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»