закрыть
17 июля 2024, среда, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Карма в действии

  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 17.07.2024, 12:54
  • 6,648
Карма в действии

Россияне, а что с лицом?

Несколько миллионов человек остались без света на юге России из-за сбоя в работе генераторов на Ростовской АЭС, — Минэнерго.

Там ввели временные графики ограничения потребления для «сохранения устойчивости энергосистемы».

Ростовская АЭС обеспечивает около половины производства электроэнергии Ростовской области, оттуда электричество идет также в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую область.

В Краснодаре отключились более 100 электроподстанций, из-за этого не работает порядка 150 светофоров. В Прикубанском и Западном округах в городах без электроэнергии остались десятки улиц.

Карма в действии?

Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников