Карма в действии Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

17.07.2024, 12:54

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Россияне, а что с лицом?

Несколько миллионов человек остались без света на юге России из-за сбоя в работе генераторов на Ростовской АЭС, — Минэнерго.

Там ввели временные графики ограничения потребления для «сохранения устойчивости энергосистемы».

Ростовская АЭС обеспечивает около половины производства электроэнергии Ростовской области, оттуда электричество идет также в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую область.

В Краснодаре отключились более 100 электроподстанций, из-за этого не работает порядка 150 светофоров. В Прикубанском и Западном округах в городах без электроэнергии остались десятки улиц.

Карма в действии?

Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

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