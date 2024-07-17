Самолет AirBaltic пробыл около 20 минут в воздушном пространстве Беларуси 2 17.07.2024, 19:29

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Что произошло.

Следовавший из Риги в Приштину самолет латвийской авиакомпании AirBaltic в ночь на 17 июля из-за сильной бури на границе Литвы и Польши вынужден был изменить курс, в связи с чем 20 минут находился в воздушном пространстве Беларуси, сообщает delfi.lt.

Эта информация подтверждается трекингом на сайте flightradar24: рейс ВТ743 действительно зашел в воздушное пространство Беларуси из Литвы, пролетел над территорией Гродненской и Брестской областей и проследовал в воздушное пространство Польши.

Таким образом, был вынужденно нарушен воздушный бойкот Беларуси, который начался после незапланированной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс. Лайнер вынудили приземлиться в Минске в связи с сообщением о его минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Позже в минском аэропорту было задержано два пассажира.

На следующий день Совет ЕС призвал провести расследование инцидента, настоятельно рекомендовал европейским авиаперевозчикам прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а с июня 2021 года закрыл небо над Европой для белорусских государственных авиакомпаний.

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