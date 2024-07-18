Лавров и Небензя оконфузились в ООН 5 18.07.2024, 9:47

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Не сверили свои версии удара по «Охматдету».

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя озвучили разные версии относительно ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля.

Соответствующие фрагменты их выступлений показал постпред Украины в ООН Сергей Кислица, пишет zn.ua.

Украинский дипломат напомнил, что во время заседания Совбеза ООН 9 июля Небензя сказал, что «не Россия ударила по «Охматдету», а в больницу попала ракета ПВО».

«На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах видно, что без каких-либо повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам», – заявил тогда представитель РФ.

Далее Кислица привел слова Лаврова, озвучившего версию, что на больницу упали обломки российской ракеты.

«Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детское медучреждение в Киеве «Охматдет», – сказал Лавров 17 июля.

Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ.



Ось і цього разу версія лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в «Охматдит», озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з… pic.twitter.com/uJNoDkHWQF — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024

Постпред Украины, комментируя нестыковки россиян, отметил, что «еще в феврале 2022 года советовал Небензе чаще набирать свой шеф в Москве и сверять с ним свои вранья».

«Да, что там о «характерном оперении» одинокой ракеты? Может Оруелл об этом тоже писал, Василий»? – сронизировал Кислица, сделав отсылку до того, как накануне высмеял Лаврова за бестолковое цитирование произведения английского писателя «Скотный двор».

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