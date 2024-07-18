Украина прекращает транзит газа из России

Украина прекращает транзит газа из России3
- 18.07.2024, 16:57
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«Нафтогаз» не будет продлевать соглашение с «Газпромом».
НАК «Нафтогаз Украины» не будет продлевать соглашение на транзит российского газа и сейчас ищет альтернативные решения для поддержания работы украинской газотранспортной системы.
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в интервью liga.net. По его словам, транзит через Украину сейчас составляет лишь 4% от общей потребности европейских стран в газе.
В то же время руководитель компании считает, что газотранспортная система является одним из ключевых активов Украины, поскольку она способна обеспечить значительный объем транспортировки газа. Кроме того, Украина имеет газохранилища и потенциальный доступ к рынкам сбыта.
– Мы не имеем права остановить эту систему. Потому что если мы остановим ее, европейский рынок за несколько лет переориентируется на других поставщиков, – считает Чернышов.
Он сказал, что сейчас Нафтогаз переводит более 1 миллиарда долларов ежегодно на ОГТС для обеспечения работы газотранспортной системы, а также рассматривает альтернативные варианты, в частности из Азербайджана.