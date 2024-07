The Telegraph: Путин понял, насколько он уязвим 19.07.2024, 14:55

Назван ключевой элемент успеха Украины.

Учитывая то, как Москва переориентировала свою экономику на военные рельсы, легко поверить, что у России есть все преимущества в войне. Но это не так, отмечает Гамиш де Бреттон-Гордон, бывший командир батальона быстрого реагирования НАТО в газете The Telegraph (перевод — zn.ua).

«Владимир Путин был вынужден усилить оборону вокруг своего дворца к северу от Москвы, чтобы защититься от мощных ударов украинских беспилотников. Спутниковые снимки показывают, что по меньшей мере семь систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия были размещены по периметру раскидистого лесного поместья на берегу Валдайского озера», — пишет де Бреттон-Гордон.

Похоже ли это на страну, которая вот-вот одержит решающую победу? С тех пор как беспилотникам и ракетам Украины разрешено поражать цели в глубине российской территории, они уничтожают авиабазы, нефтебазы, командные пункты и — что наиболее заметно — Черноморский флот России. Все это заставило московское военное командование, как сообщает вашингтонский аналитический центр Institute for the Study of War, «предоставить приоритет ограниченным средствам противовоздушной обороны для прикрытия тех целей, которые оно считает особенно важными».

Ключевым элементом успеха Украины в использовании беспилотников стало ослабление запрета со стороны западных государств по ударам в глубь России. Именно по этой причине провалилось недавнее наступление Кремля на второй город Украины Харьков: путинская армия была вынуждена остановиться из-за сокрушительных ударов беспилотников и ракет, считает бывший командир батальона быстрого реагирования НАТО.

«По сути, Россия гораздо уязвимее, чем кажется на первый взгляд. Киев успешно адаптировал свою стратегию, учитывая ограниченность своих ресурсов. То, что мы сделаем в течение следующих четырех месяцев, может определить безопасность Европы на несколько поколений, и западные лидеры, которые вчера встречались в Великобритании [на саммите Европейского политического сообщества], должны развязать Украине руки, чтобы она смогла получить решающее преимущество», — добавляет де Бреттон-Гордон.

