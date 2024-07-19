СМИ: Греция вернет США 32 истребителя F-16, которые передадут Украине
- 19.07.2024, 19:44
В США боевые самолеты, прослужившие около 40 лет, модернизируют.
Греция вернет 32 истребителя F-16 Block 30 в США, где они будут модернизированы и отправлены в Украину в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии.
Об этом сообщает издание Bulgaria Military (перевод — ТСН) со ссылкой на западные и ближневосточные СМИ.
Такое соглашение стало возможным благодаря одобрению Конгрессом США экспорта 40 истребителей F-35A в Грецию. Они должны заменить F-16, закупленные еще в 1985 году.
Таким образом, Греция присоединится к таким европейским странам как Бельгия, Нидерланды и Дания, которые также передают Украине F-16, главным образом благодаря получению F-35A на замену.
Помимо закупки F-35, ВВС Греции начали получать истребители Rafale поколения 4+. Некоторые из этих самолетов были подарены Францией подержанными, что позволило Греции поддерживать диверсифицированный флот.
Передача американских F-16 вызвала предположение, что Греция может передать Украине свои списанные французские истребители Mirage 2000.