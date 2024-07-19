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СМИ: Греция вернет США 32 истребителя F-16, которые передадут Украине

  • 19.07.2024, 19:44
СМИ: Греция вернет США 32 истребителя F-16, которые передадут Украине

В США боевые самолеты, прослужившие около 40 лет, модернизируют.

Греция вернет 32 истребителя F-16 Block 30 в США, где они будут модернизированы и отправлены в Украину в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает издание Bulgaria Military (перевод — ТСН) со ссылкой на западные и ближневосточные СМИ.

Такое соглашение стало возможным благодаря одобрению Конгрессом США экспорта 40 истребителей F-35A в Грецию. Они должны заменить F-16, закупленные еще в 1985 году.

Таким образом, Греция присоединится к таким европейским странам как Бельгия, Нидерланды и Дания, которые также передают Украине F-16, главным образом благодаря получению F-35A на замену.

Помимо закупки F-35, ВВС Греции начали получать истребители Rafale поколения 4+. Некоторые из этих самолетов были подарены Францией подержанными, что позволило Греции поддерживать диверсифицированный флот.

Передача американских F-16 вызвала предположение, что Греция может передать Украине свои списанные французские истребители Mirage 2000.

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