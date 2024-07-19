МИД Германии подтвердил смертный приговор немцу в Беларуси 8 19.07.2024, 19:48

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Ведомство сделало заявление.

МИД Германии подтвердил факт вынесения смертного приговора Рико Кригеру в Беларуси. Об этом сообщает «Немецкая волна».

В министерстве заявили, что оказывают консульскую помощь своему гражданину и «интенсивно работают с белорусскими властями в его интересах».

«Смертная казнь — это жестокая и бесчеловечная форма наказания, которую Германия отвергает при любых обстоятельствах», — говорится в ответе немецкого МИД.

Рико Кригер был приговорен к смертной казни Минским областным судом.

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