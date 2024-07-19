МИД Германии подтвердил смертный приговор немцу в Беларуси

МИД Германии подтвердил смертный приговор немцу в Беларуси8
- 19.07.2024, 19:48
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Ведомство сделало заявление.
МИД Германии подтвердил факт вынесения смертного приговора Рико Кригеру в Беларуси. Об этом сообщает «Немецкая волна».
В министерстве заявили, что оказывают консульскую помощь своему гражданину и «интенсивно работают с белорусскими властями в его интересах».
«Смертная казнь — это жестокая и бесчеловечная форма наказания, которую Германия отвергает при любых обстоятельствах», — говорится в ответе немецкого МИД.
Рико Кригер был приговорен к смертной казни Минским областным судом.