Врач раскрыла, какой сок нужно пить всем каждый день 19.07.2024, 20:05

В нем содержатся важные витамины и микроэлементы.

В помидорах содержится ряд витаминов и микроэлементов, которые хорошо переносят термическую обработку. Например, это такие вещества, как калий, магний, медь и другие минералы, каротиноиды, в том числе — пигмент ликопин. Зачем они нам нужны? И какой томатный сок выбирать, чтобы получить больше пользы?

«Ликопин — один из самых мощных антиоксидантов, его способность нейтрализовать свободные радикалы в два раза выше, чем у β-каротина, и в 10 раз выше, чем у α-токоферола. Ликопин оказывает противоопухолевое действие, укрепляет костную систему, положительно влияет на соединительную ткань и кожу, снижает низкоуровневое воспаление, возникающее при нарушении метаболизма и приводящее к развитию сердечно-сосудистой патологии», — рассказала «АиФ» врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

Как осуществляется противовоспалительное действие ликопина?

«Дело в том, что в результате метаболизма в нашем организме постоянно образуются свободные радикалы, — объясняет врач. — На самом деле — это нормальный процесс. Но при стрессах (тяжелая физическая нагрузка, нарушение питания, вредные привычки, заболевания и др.) свободных радикалов вырабатывается чрезмерное количество, и они повреждают клетки, в том числе клетки эндотелия (внутренней оболочки. — Прим. ред.) сосудов. В результате нарушения холестеринового обмена и воспаления сосудистой стенки в ней формируются атеросклеротические бляшки. И запускается развитие сердечно-сосудистых болезней. Как раз антиоксидант ликопин способен нейтрализовать избыток свободных радикалов. Было доказано, что ликопин благотворно влияет на нормализацию уровня липидов в крови: способствует снижению уровня „плохого“ холестерина и повышению уровня „хорошего“. Недавнее исследование связывает высокий уровень ликопина в крови со снижением риска инсульта на 31%».

Против рака, ожогов и холестерина

Доказано и противораковое действие ликопина. «Исследования показали, что более высокий уровень ликопина в организме связан со снижением риска развития некоторых видов рака, в том числе рака предстательной железы, кишечника и молочной железы», — добавляет врач.

Но и это еще не все. Пигмент ликопин (плодам он как раз придает красный цвет) обеспечивает защиту от вредного воздействия солнечных лучей на кожу, в том числе от солнечных ожогов. «Согласно одному 12-недельному исследованию ежедневное потребление 8-16 мг пигмента помогло снизить интенсивность покраснения кожи после воздействия ультрафиолетовых лучей на 40—50%», — отмечает врач.

Еще одно исследование показало, что у людей, которые в течение 12 недель ежедневно выпивали не менее 300 мл томатного сока, вредный холестерин снижался. «При этом термическая обработка помидоров при приготовлении томатного сока или пасты улучшает биодоступность ликопина для организма, то есть он лучше усваивается, чем из свежих томатов», — уточняет врач.

Где содержится ликопин?

Кстати, ликопин содержат не только свежие томаты. Вот сравнительное количество ликопина в 100 г продукта: в томатной пасте — 75,2 мг, в кетчупе — 12,5 мг, в томатном соке — 7,4 мг, в плодах шиповника — 6,8 мг, в арбузах — 4,5 мг, в помидорах — 3 мг, в красном перце — 1,32 мг, в моркови — до 0,8 мг. То есть один стакан (250 мл) томатного сока будет содержать 18,5 мг ликопина.

Лучше без соли

Ещё одна причина включить в свой рацион томатный сок людям с повышенным давлением или склонностью к нему — наличие калия. «В 100 г томатного сока около 10% суточной нормы калия. Соответственно, стакан сока (200—250 мл) обеспечит нам 20% суточной нормы калия, — объясняет диетолог. — Калий выводит лишнюю жидкость из организма, тем самым способствуя снижению артериального давления».

Однако нужно учитывать, что в магазинном томатном соке часто немало и соли. «В одном стакане сока примерно 2,5 г поваренной соли. Соль задерживает воду в организме. Избыток соли в рационе может привести к повышению артериального давления. Для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеют риск развития такой патологии, мы рекомендуем не превышать суточную норму добавленной соли, составляющую 5 г», — предупреждает врач.

Так что, покупая томатный сок, стоит обращать внимание на состав продукта и выбирать тот, в котором нет добавленных соли и сахара. Либо готовить томатный сок самостоятельно.

Сколько пить?

По словам врача, здоровым людям можно выпивать 1—2 стакана томатного сока в день. Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта (эрозивные гастриты или язва, заболевания желчных путей и др.), томатный сок следует употреблять с осторожностью.

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