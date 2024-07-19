закрыть
19 июля 2024, пятница, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залужный впервые отчитался о результатах работы в качестве посла

1
  • 19.07.2024, 22:45
Залужный впервые отчитался о результатах работы в качестве посла

Он уверен – результаты будут видны на поле боя в Украине.

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отчитался о результатах работы в качестве посла. Он выразил уверенность в том, что результаты работы украинской команды будут заметны на поле боя.

Залужный отметил, что позади – два дня насыщенной работы на полях Саммита европейского политического сотрудничества, встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Лондоне.

Он подчеркнул, что вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским и его командой продолжается работа по усилению стратегического партнерства между Украиной и Великобританией.

«Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметны на поле боя», – добавил Залужный.

Напомним, что с должности главкома ВСУ президент Владимир Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины.

7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии, а 9 мая бывший главком официально вступил в должность.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников