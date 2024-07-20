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Мощная атака на Ростовскую область РФ: взорван военный аэродром в Миллерово

  • 20.07.2024, 8:03
  • 4,940
Мощная атака на Ростовскую область РФ: взорван военный аэродром в Миллерово

Под удар попала и нефтебаза.

В Ростовской области РФ раздавались взрывы в районе военного аэродрома «Миллерово», и произошли пожары в результате сегодняшней атаки беспилотников в регионе. Также под удар попала и нефтебаза.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

Мониторинговая группа информирует о «прилетах» по этому военному аэродрому в Ростовской области

Также в сети сообщают о взрывах возле населенного пункта Долотинка и районе нефтебазы.

Местные жители говорили о беспилотниках и насчитали более 16 взрывов на этих трех локациях, говорится в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, «Крымский ветер» рассказал о фиксации пожаров в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок российских самолетов на «Миллерово».

Отметим, что военный аэродром «Миллерово» расположен в 5 км северо-западнее города Миллерово, которое относится к поселку Долотинка.

На этом аэродроме, по открытым данным, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии ПКС ВС РФ.

Вражеская авиабаза уже попадала под удары. Так, ранее сообщалось об атаке по аэродрому с применением «Точки-У» и беспилотников.

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