Пара из Гомеля хотела купить авто за границей через «доставщика»: чем все закончилось 1 21.07.2024, 16:59

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Деньги за авто перевели, а вот продавец свою работу делать не собирался.

Пара из Гомеля хотела купить машину из-за границы через «доставщика» в интернете. Деньги за авто перевели, а вот продавец свою работу делать не собирался и оказался мошенником. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По данным милиции, 59-летний мужчина и его 54-летняя супруга наткнулись на аккаунт магазина в Instagram, который якобы специализируется на доставке автомобилей из-за границы. Владелец страницы сразу же предложил перейти в Telegram. Когда пара выбрала машину, они обсудили нюансы, открыли счет в банке и перевели «доставщику» почти 90 тысяч рублей в эквиваленте.

Тот предложил другие машины якобы с большой скидкой. Заинтересовавшись «выгодой», гомельчане согласились и «купили» еще две машины, за них отправили на счет 150 тысяч. А потом «доставщик» перестал выходить на связь, рассказали в Гомельском УВД.

В итоге семья потеряла почти 240 тысяч рублей и пошла в милицию. Там завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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