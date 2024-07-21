Австралиец Пиастри впервые в карьере выиграл этап «Формулы-1» 21.07.2024, 18:39

Вторым на Гран-при Венгрии финишировал британец Ландо Норрис.

Австралиец Оскар Пиастри из команды McLaren стал победителем Гран-при Венгрии, 13-го в сезоне этапа «Формулы-1».

23-летний пилот впервые в карьере выиграл этап чемпионата «Формулы-1». Ранее он даже не попадал на подиум.

Вторым финишировал его партнер по команде, британец Ландо Норрис. Третьим стал его соотечественник, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Marcedes (это его 200-й подиум).

Действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) занял пятое место.

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 265 очками, на втором месте Норрис (189), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (162).

В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (389), у McLaren второе место (338), у Ferrari — третье (322).

Следующая гонка пройдет 28 июля в рамках Гран-при Бельгии.

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