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Что Камала Харрис говорила об Украине?

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  • 22.07.2024, 12:17
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Что Камала Харрис говорила об Украине?

У возможного кандидата от демократов четкая позиция в этом вопросе.

В Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис. Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны.

Что Камала Харрис говорила об Украине? Вице-президент США высказывалась в поддержку Украины еще во время предвыборной кампании 2020 года. Тогда Камала Харрис выступила с осуждением российской агрессии и оккупации Крыма.

«Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, так же как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки», – отмечала она.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2024 Харрис заявила, что люди в Украине защищают не только свои семьи и дома, но также борются за свободу.

«Внимание всего мира приковано к украинцам. Они борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности. И они победят», – написала политик в соцсети Х.

Харрис критически высказывалась относительно ситуации в Конгрессе США с задержкой военной помощи Украине: «Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины – мы должны быть непоколебимы и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места».

Вице-президент говорила, что провал помощи Украине от США станет «подарком Путину».

«История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой», – объясняла она на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024.

Камала Харрис представляла США на Саммите мира в Швейцарии в июне этого года. Во время своего выступления вице-президент выразила мнение об условиях Кремля для «прекращения войны».

Она заявила, что действия России, если они не будут наказаны, «поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаосу, а не к порядку и стабильности – что угрожает всему миру».

«Нужно говорить правду: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции. Штаты поддерживают Украину», – сказала Харрис.

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