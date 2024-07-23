В Бресте рабочий разбил Opel Astra начальника1
- 23.07.2024, 18:06
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Из-за отказа обновлять технику предприятия.
В Бресте рабочий разбил Opel Astra начальника после того, как тот отказался обновлять технику предприятия. Подробности инцидента рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
40-летний рабочего брестского предприятия попытался обсудить с руководителем отдела вопрос приобретения новой техники. Судя по всему, инициатива не нашла отклика у начальства. Тогда недовольный рабочий взял у руки бензотриммер и начал наносить им удары по принадлежащему руководителю отдела Opel Astra.
У легковушки были повреждены лобовое стекло, бампер и капот, а у «орудия преступления» отвалился двигатель. Эксперты оценили размер вреда более чем в 2000 рублей.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.