«Лукашист-прикорытник уже давно стал синонимом вору-коррупционеру»5
- 25.07.2024, 11:14
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Белорусское сельское хозяйство поражено воровством.
В Шумилинском районе Витебской области из 7 колхозов, 6 не могут вовремя оплатить налоги. А только в этом году 2 руководителей колхозов-неплательщиков осудили за воровство.
Замдиректора ОАО «Агроборовинка» Виталий Уогинтас купил себе на дом за деньги предприятия почти 2 куба досок, пишет читатель сайта Charter97.org
«По традиции получил условку и возглавил отдел растениеводства в другом хозяйстве. Жигунов Николай, директор ОАО «Приозёрный мир», сдал на металлолом зерносушилку, деньги присвоил. Это персонаж идейный лукашист, постоянно участвовал в махинациях как член избирательных комиссий.
Лукашист-прикорытник уже давно стал синонимом вору-коррупционеру. Всё руководство в белорусском сельском хозяйстве, начиная от самого маленького чиновника и заканчивая министром и самим нелегитимным, озабочены только сиюминутным быстрым личным обогащением.
Сельское хозяйство Беларуси разорено агрохунтой до такой степени, что непонятно как его восстанавливать», — пишет наш читатель.