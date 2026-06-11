Лукашенко назначил нового министра и главу пропагандистского издательского дома

Лукашенко назначил нового министра и главу пропагандистского издательского дома2
- 11.06.2026, 12:32
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А также провел ряд других кадровых изменений.
Александр Лукашенко 11 июня произвел ряд кадровых назначений, сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал. В частности, новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды стал Максим Лысенко. До этого он занимал должность первого заместителя министра в том же ведомстве. Стоит отметить, что предыдущий министр природных ресурсов Сергей Масляк был арестован.
Виктор Щетько занял должность первого замминистра промышленности. Прежде он работал советником генерального консульства Беларуси в Казани.
Замминистра транспорта и коммуникаций станет Александр Постников, ранее занимавший должность заместителя начальника управления транспорта Аппарата Совмина.
Новых руководителей также получили и некоторые крупные госпредприятия. Генеральным директором холдинга «Белкоммунмаш» согласован Михаил Сыманович, работавший заместителем гендиректора предприятия по экономике и финансам.
Холдинг «Лидсельмаш» возглавит Эдуард Шалль, который ранее руководил предприятием «Лидагропроммаш».
Новой руководительницей издательского дома «Беларусь сегодня» стала Ольга Ануфриева. Ранее она возглавляла издательский дом «Звязда» в должности директора — главного редактора.
Лукашенко также согласовал назначение новых председателей райисполкомов. Петриковский район возглавит Евгений Шкробот, председателем Ошмянского райисполкома станет Андрей Клышевский.
Евгений Соболевский стал чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Ливии по совместительству, а Александр Огородников — чрезвычайным и полномочным послом в Афганистане по совместительству.
Начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС назначен Александр Иваницкий.
Геннадий Акстилович займет должность начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Лукашенко, а Юрий Хомутовский возглавит управление региональной политики в той же структуре.
Олег Садовский назначен председателем Комитета государственного контроля Гомельской области, а Алексей Игликов — членом Гродненского облисполкома.
Надежда Юрашевич стала замначальника Организационно-аналитического департамента так называемого постоянного комитета «союзного государства», а Ольга Василевская — замначальника так называемого департамента социальной политики и информационного обеспечения того же комитета.