Лукашенко назначил нового министра и главу пропагандистского издательского дома 2 11.06.2026, 12:32

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А также провел ряд других кадровых изменений.

Александр Лукашенко 11 июня произвел ряд кадровых назначений, сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал. В частности, новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды стал Максим Лысенко. До этого он занимал должность первого заместителя министра в том же ведомстве. Стоит отметить, что предыдущий министр природных ресурсов Сергей Масляк был арестован.

Виктор Щетько занял должность первого замминистра промышленности. Прежде он работал советником генерального консульства Беларуси в Казани.

Замминистра транспорта и коммуникаций станет Александр Постников, ранее занимавший должность заместителя начальника управления транспорта Аппарата Совмина.

Новых руководителей также получили и некоторые крупные госпредприятия. Генеральным директором холдинга «Белкоммунмаш» согласован Михаил Сыманович, работавший заместителем гендиректора предприятия по экономике и финансам.

Холдинг «Лидсельмаш» возглавит Эдуард Шалль, который ранее руководил предприятием «Лидагропроммаш».

Новой руководительницей издательского дома «Беларусь сегодня» стала Ольга Ануфриева. Ранее она возглавляла издательский дом «Звязда» в должности директора — главного редактора.

Лукашенко также согласовал назначение новых председателей райисполкомов. Петриковский район возглавит Евгений Шкробот, председателем Ошмянского райисполкома станет Андрей Клышевский.

Евгений Соболевский стал чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Ливии по совместительству, а Александр Огородников — чрезвычайным и полномочным послом в Афганистане по совместительству.

Начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС назначен Александр Иваницкий.

Геннадий Акстилович займет должность начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Лукашенко, а Юрий Хомутовский возглавит управление региональной политики в той же структуре.

Олег Садовский назначен председателем Комитета государственного контроля Гомельской области, а Алексей Игликов — членом Гродненского облисполкома.

Надежда Юрашевич стала замначальника Организационно-аналитического департамента так называемого постоянного комитета «союзного государства», а Ольга Василевская — замначальника так называемого департамента социальной политики и информационного обеспечения того же комитета.

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