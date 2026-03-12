Арестован министр природных ресурсов Сергей Масляк 21 12.03.2026, 13:52

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Сергей Масляк

(Обновлено) Он находится в СИЗО.

Александр Лукашенко сообщил, что министр природных ресурсов Сергей Масляк был задержан и помещён в СИЗО за получение взятки.

«Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (председатель Верховного суда и бывший генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед Прим. Charter97.org), а теперь Гора Дмитрий Юрьевич (нынешний генеральный прокурор — Прим. Charter97.org) это жестко контролируют. Если надо — доложат», — сказал Лукашенко.

Масляку 46 лет. Он стал министром в 2024 году, а до этого возглавлял Заводской район Минска.

Пока дополнительных подробностей об аресте и обстоятельствах взяточничества не сообщается.

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