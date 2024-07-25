Прорыв в лузеры 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.07.2024, 11:27

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В Кремле признали закрепленную Путиным отсталость России.

Чтение бодряческих речей российских руководителей позволяет лишний раз увидеть ужасающую пропасть, в которую они столкнули страну даже не 24 февраля, а намного раньше – со времени начала деятельности Путина, создания им «капитализма закадычных друзей».

Премьер Майкл Мишустин выступает в новосибирском Академгородке и говорит:

Нам сложно сразу воевать, конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно, аккуратно надо сделать так, чтобы отечественные решения, которые пока и не могут быть лучшими в мире, но они пусть начинают использоваться компаниями.

Что такое «сразу», Мишустин? Ваш Путин у власти четверть века. «Выстроил» модель с «нацпроектами», «госкомпаниями», «госкорпорациями», «госбанками», насадил везде друзей-менеджеров.

Получается, что по итогам двадцати пяти лет эта «система» так и не смогла «конкурировать с лучшими мировыми аналогами». Это в условиях, когда можно было использовать международную кооперацию, когда «все флаги были в гости к нам». Что же ожидать, когда вы, Путин, Мишустин и другие, засунули страну под санкции?

Теперь вы, Мишустин, признаете закрепленную вами отсталость России и рекомендуете создавать отечественные решения-задники. Это ровно то, что делал СССР да и не только СССР – провальное «догоняющее развитие».

Еще Мишустин, как это обычно у Путина, накормил жидкой кашей обещаний:

В ближайшие 3-5 лет мы должны увидеть первые результаты - новые технологические решения, продукты, созданные именно в кооперации с компаниями реального сектора экономики.

Надеемся, Мишустин, что вы с Путиным отчалите от власти раньше, чем через три года. Давно пора. И такая лёгкость в премьерских мыслях – то ли три года «прорыва» в задники мира ждать, то ли пять лет.

Вообще же, когда вы услышите от провальных российских руководителей слово «должны», сразу рывком вставайте с места и выходите из зала, хлопнув дверью. Пусть болтают в пустоте.

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