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Мощные взрывы в Крыму: горит аэродром «Саки»

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  • 26.07.2024, 7:36
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Мощные взрывы в Крыму: горит аэродром «Саки»

Слышна детонация боеприпасов оккупантов.

В ночь на пятницу, 26 июля, в Крыму погремела серия взрывов, которые были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе.

По данным СМИ, на оккупированном полуострове горит аэродром «Саки» в Новофедоровке и слышна детонация боеприпасов.

Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», сначала в Севастополе объявлялась баллистическая опасность, но потом ее отменили.

«02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон - со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко скорее всего в Саках», - сообщает канал со ссылкой на подписчика.

«В Евпатории прилеты. Штук пять уже было. После первого и пятого даже сирену секунд на пятнадцать включали», - добавили на канале.

Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме «Саки» в Новофедоровке, там также слышна детонация боеприпасов.

Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе.

В Севастополе местные власти сообщили об атаке БПЛА.

В Сети также появились видео работы российской ПВО и пожаров.

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