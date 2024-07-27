«Будет патовая ситуация» 6 27.07.2024, 18:08

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Эксперты объяснили, почему с появлением F-16 в Украине не все так просто.

Украина до конца лета может получить одну эскадрилью истребителей F-16 от западных партнеров, но их не пошлют в бой против Су-30СМ и Су-34 ВС РФ. Первыми целями могут быть дроны-камикадзе и ракеты, а также — средства ПВО врага. О том, почему не стоит ожидать кардинальных изменений на фронте при появлении этих самолетов, рассказали на портале РБК-Украина.

Журналисты портала пообщались с двумя авиационными экспертами — с ведущим научным сотрудником НАУ Валерием Романенко и инженером по испытаниям «Конструкторского бюро Антонов» Константином Криволапом.

Сначала эксперты объяснили, почему процесс предоставления самолетов такой длительный. Романенко отметил, что основная задержка может быть связана не столько с Западом, сколько с Украиной: все зависит от темпов подготовки инфраструктуры. Криволап, в свою очередь, вспомнил об обучении двадцати пилотов: восемь завершат процесс в августе, а 12 — в сентябре. И только тогда, когда будут готовы экипажи, инженеры, инфраструктура и «слаженность с другими войсками», F-16 появятся на полигонах.

«Не исключено, что появление западной авиации приведет к, своего рода, патовой ситуации», — говорится в статье «РБК-Украина».

F-16 для Украины — какие проблемы

Ориентировочно, в 2024 году появится первая партия истребителей — это 12 самолетов, то есть эскадрилья, объясняется в статье. Эксперты перечислили несколько проблем и особенностей, связанных с применением западных самолетов в Украине.

Первая партия истребителей будет вооружена ракетами «воздух-воздух» AGM-88 HARM, то есть их нельзя будет применять по наземным целям, пояснил Валерий Романенко.

Первой задачей эскадрильи будет не так «охота» на «Шахеды» и ракеты ВС РФ, как «отработка системы авиационной поддержки и взаимодействия с другими родами войск», подчеркнул Криволап. По его словам, в украинской авиации до сих пор действует принцип «пилот выполняет команды «башни». В то же время в НАТО пилоты более самостоятельные, и это надо отработать.

Следующий этап — первые попытки применения на линии фронта. Первыми целями будут не российские Су-35, отметил авиационный инженер, поскольку это было бы слишком опасно. Зато F-16 будет уничтожать вражескую противовоздушную оборону.

Истребители попытаются применить против управляемых авиабомб и самолетов, которые их запускают, сказал Романенко. Однако это не будет массово и не будет публичным. По его словам, может быть единичный «кавалерийский наскок», а потом внимание вновь обратят на «Шахеды».

F-16 не смогут противостоять Су-30СМ и Су-35 ВС РФ, заявил авиационный инженер. Причина такой ситуации — их слишком малое количество, тогда как у Украины только к концу года появится борт дальнего обнаружения ASC 890 и дополнительные ЗРК Patriot.

«Думаю, чтобы по-настоящему существенно повлиять на ситуацию на фронте, нужно 3-4-5 эскадрилий F-16. А судя по тому, когда у нас могут появиться 60 самолетов и 120 пилотов, произойдет это очень нескоро», — подытожил Константин Криволап в разговоре с журналистами.

С другой стороны, даже ограниченное применение истребителя позволит «проредить КАБы», подчеркнул Романенко. Благодаря КАБам ВС РФ сейчас проводят все наступательные операции: когда у них исчезнет или ослабнет этот инструмент, то на линии фронта что-то изменится.

«Если нам удастся проредить ряды носителей КАБов, у врага не останется инструментов для наступательных операций», — подчеркнул авиаэксперт.

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