СМИ: Удар по аэродрому «Оленья» в РФ нанес Tomagawk с крыльями 7 27.07.2024, 20:06

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Поражение стратегического бомбардировщика в Мурманской области стало рекордом.

Дроны Сил обороны Украины смогли преодолеть более 1800 км, что свидетельствует о том, что у Украины появился свой некий Tomagawk с крыльями. Удар по аэродрому «Оленья» стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.

Об этом в комментарии «Эспрессо» сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром «Оленья». Впрочем, что интересно — украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, то это для Сил обороны является рекордом», — рассказал Киричевский.

Он добавил, что последствия удара по аэродрому могут стать разрушительными для россиян. Сразу выявить результаты атак на территории РФ для Украины очень сложно, но иногда практика показывает, что они являются более удачными, чем было заявлено изначально.

«Когда мы ударили по аэродромам «Энгельс» и «Дягилево», то была информация, что поврежден один Ту-95 и Ту-22М3. А через полгода россияне открыли дело об этих ударах, где заявили о 8 поврежденных бомбардировщиках. Поэтому, думаю впоследствии мы узнаем больше об атаке на аэродром «Оленья». Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, который имеет расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Такой себе Tomagawk с крыльями и россиянам от этого очень нехорошо», — добавил он.

Напомним, что в ночь на 27 июля и утром этого же дня в результате операции ГУР МОУ были атакованы военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, военный аэродром «Дягилево» в Рязанской области и военный аэродром «Оленья» в Мурманской области.

При этом дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме «Оленья» в России.

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