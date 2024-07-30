Карбалевич: Именно это и произошло на Валааме 30.07.2024, 10:59

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Валерий Карбалевич

У Путина появились претензии к Лукашенко.

Переговоры Лукашенко и Путина в последнее время, особенно после начала войны России против Украины, всегда ведутся долго, отмечает в комментарии для «Немецкой волны» политический обозреватель Валерий Карбалевич, называя причиной тот факт, что Беларусь - единственный верный союзник России в этой войне.

«За долгие годы взаимоотношений Путина и Лукашенко уже выработалась определенная закономерность: если после переговоров нет никаких комментариев, и журналистов не допускают даже к протокольным съемкам в начале или в конце встречи, то, скорее всего, это свидетельствует о достаточно серьезных разногласиях в белорусско-российских отношениях. И именно это, на мой взгляд, произошло на Валааме», - считает Карбалевич.

Причиной для разногласий могли стать вопросы энергетики, озвученные самим Лукашенко. В этом отношении, по мнению Карбалевича более серьезный пункт о цене на нефть - проблема, которая тянется с момента так называемого «налогового маневра» в России, из-за которого Беларусь теряла свою «маржу» на перепродаже нефтепродуктов. «Тогда Минск был вынужден пойти на уступки и получил компенсацию от Москвы. И, скорее всего, вопрос об этой компенсации и цене на нефть стал предметом разногласий и сейчас. Но это гипотеза, ведь подробностей стороны не дали».

Кроме того, Валерий Карбалевич считает, что у Москвы могли быть претензии насчет недавних действий и заявлений Лукашенко.

«Это вопросы, связанные с позиционированием Беларуси в войне и в отношениях с Западом. Лукашенко дал команду отвести белорусские войска от границы с Украиной, что российские блогеры обозвали «предательством». Беларусь ввела безвизовый режим для стран Европы, что, учитывая открытую границу и ситуацию войны, не очень хорошо для России».

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