Ученые: Имя влияет на внешность человека

30.07.2024

Лица людей со временем меняются в соответствии с их именами.

Исследователи из Университета Райхмана и Еврейского университета, включая доктора Йонат Цвебнера, доктора Мозеса Миллера, профессора Якоба Гольденберга и профессора Рут Майо, опубликовали результаты своих работ в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе исследования детям 9−10 лет и взрослым предлагалось сопоставить лица с именами. Оказалось, что и дети, и взрослые смогли правильно сопоставить лица взрослых с их именами значительно чаще, чем если бы это было случайностью. Однако, когда дело дошло до детей, участники не смогли сделать точные ассоциации.

В другой части исследования использовалась система машинного обучения, которая проанализировала большую базу данных изображений лиц. Компьютер обнаружил, что лица взрослых с одинаковыми именами были более похожи друг на друга, чем лица взрослых с разными именами. В то же время среди детей такого сходства выявлено не было.

Исследователи пришли к выводу, что это явление объясняется эффектом самоисполняющегося пророчества: внешность человека меняется с течением времени под влиянием социальных стереотипов, связанных с его именем. Эти стереотипы могут быть сформированы, например, известными личностями или библейскими коннотациями.

Доктор Йонат Цвебнер отметил: «Наше исследование подчеркивает важность социальных ожиданий. Мы показали, что социальные конструкции действительно существуют и могут влиять на внешний вид человека. Это может указывать на то, насколько сильны социальные факторы, такие как пол или этническая принадлежность, в формировании личности».

Таким образом, исследование демонстрирует, что имена могут играть значительную роль в том, как люди воспринимают себя и как они изменяются внешне в течение жизни.

