Tesla отзывает более 1,8 млн авто в США
- 31.07.2024, 5:07
Из-за проблем с капотами.
Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в Соединенных Штатах Америки из-за проблемы с незарываемым капотом. Об этом пишет Reuters во вторник, 30 июля.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщила, что незакрываемый капот может приоткрыться и перекрыть водителю осмотр, повысив при этом риск аварии.
Компания Tesla начала развертывать беспроводное обновление программного обеспечения, чтобы устранить эту проблему. Обновленное программное обеспечение обнаруживает, когда капот открыт, и предупреждает водителя о возникшей ситуации.
Отзыв касается некоторых автомобилей Model 3, Model S, Model X и Model Y. Согласно информации компании бракованные автомобили оснащены задвижкой капота, произведенной в Китае компанией Magna Closures Co Ltd.
Это самый крупный отзыв Tesla с декабря, когда компания объявила об отзыве 2,03 миллиона американских автомобилей — или почти всех своих автомобилей на дорогах США в то время — с целью установления новых мер предосторожности в системе автопилотирования.