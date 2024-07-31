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Tesla отзывает более 1,8 млн авто в США

  • 31.07.2024, 5:07
Tesla отзывает более 1,8 млн авто в США

Из-за проблем с капотами.

Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в Соединенных Штатах Америки из-за проблемы с незарываемым капотом. Об этом пишет Reuters во вторник, 30 июля.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщила, что незакрываемый капот может приоткрыться и перекрыть водителю осмотр, повысив при этом риск аварии.

Компания Tesla начала развертывать беспроводное обновление программного обеспечения, чтобы устранить эту проблему. Обновленное программное обеспечение обнаруживает, когда капот открыт, и предупреждает водителя о возникшей ситуации.

Отзыв касается некоторых автомобилей Model 3, Model S, Model X и Model Y. Согласно информации компании бракованные автомобили оснащены задвижкой капота, произведенной в Китае компанией Magna Closures Co Ltd.

Это самый крупный отзыв Tesla с декабря, когда компания объявила об отзыве 2,03 миллиона американских автомобилей — или почти всех своих автомобилей на дорогах США в то время — с целью установления новых мер предосторожности в системе автопилотирования.

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