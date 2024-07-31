«Так и до Дроздов долетят» 2 31.07.2024, 16:57

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Коллаж: Charter97.org

Как белорусы отреагировали на «шахеды» над своими домами.

В ночь на среду, 31 июля, в воздушное пространство Беларуси залетело до пяти «шахедов», которые Россия запустила по Украине. В последнее время случаи использования воздушного пространства Беларуси во время российских атак на Украину участились.

Сайт Charter97.org собрал комментарии белорусов на эту тему:

«Российский хозяин просто так троллит усатого вассала».

«Поднял в воздух истребители и не сбил? Тогда это чистый цирк, типа «я среагировал и сопроводил их дальше».

«Лукашенко заартачился перед хозяином, синепалый придурок хочет урвать кусок пожирнее в свой карман. Все повторяется. Могут быть и удары. Это только пока повторные звоночки».

«Почаще молись со старшеньким братцем, так и до Дроздов долетят».

«Мечтаю увидеть таран белорусским реактивным истребителем российского «шахеда!»

«Лука, сбивай! Чего боишься?! Дайте угадаю: Россия прилетит «шахедом» и скажет, что это Украина сделала».

«Ага, «сбивай»... А по резиденциям шарахнет! А нефть перекроет! А денег не даст, ментам и охране чем платить-то?!»

«А толку? Уже и так замазались по полной, куда ж дальше? Начнут сбивать на головы своим согражданам — прилетит с обоих концов: и от сограждан-пострадавших, и от запускающих, мол, чего это вы нашу технику гробите. Единственный смысл поднимать в воздух вертушки — это чтобы полетные часы пилотам обеспечить».

«А ведь был бы вменяемым, то еще в 2020 оставил власть, покинул страну. И мы бы сбивали сейчас эти «шахеды», были бы одной ногой в ЕС, НАТО, а возможно даже война бы не началась. Но нет... Синие пальцы почернели, уже местами видны кости».

«Ситуация нерадостная и для простых белорусов. Их нельзя всех ставить под одну гребенку и называть всех лукашистами. В стране живет много хороших людей. Самые хорошие в тюрьмах, как политзеки. Много старых родителей уехавших протестующих, которые не могут уехать. Главный «жандарм» мира, США, сейчас сам с собой разбирается из-за выборов. А Пу этим доволен и еще больше распоясывается, кидая «случайно» «шахеды» даже на своего белорусского союзничка и дружка».

«В Беларусь залетают боевые дроны а ПВО и МИД молчат! Хоть бы для приличия высказали «озабоченность», я не говорю уже о «ноте протеста». Лукашенко в очередной раз подставляет страну и народ под удар в угоду кремлевским хозяевам. А «боевые офицеры», призванные защищать страну и народ, трусливо обоср**шись, делают вид, что ничего не происходит».

«Нагнули ненагибаемого?»

«Прощупывают кацапы узкие места, проверяют реакцию белвойск, готовятся, проклятые, к авантюре, втягиваниям-провокациям (их будет не одно, надо полагать). Раз Лукашенко виляет хвостом, как шпиц, Путин перешел к плану «Б» — провокации. Нужен триггер для «гнева» народа, что, мол, Украина напала первой на лукоморье. Не зря синепалый черт вякает, поднимает волну агрессии со стороны Украины. Ох, не зря. Аж поплохело ему (а может, косит под дурака — умывает руки, что в крови по локти), мол, это не я, я тяжело болел, был при смерти», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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