Bloomberg: Первые истребители F-16 прибыли в Украину 11 31.07.2024, 18:50

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Они будут оснащены современным вооружением.

Первые истребители F-16 прибыли в Украину, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Неясно, смогут ли украинские пилоты сразу приступить к пилотированию этих самолетов или на это потребуется время, сказали собеседники агентства. Они отметили, что крайним сроком поставки был конец июля и его не нарушили.

США разрешили передать истребители еще в мае 2023-го после неоднократных просьб украинской стороны и союзников по НАТО.

Вооружение же для F-16 предоставят США: это будут ракеты класса «воздух-земля», два вида бомб и два вида ракет «воздух-воздух». Его будет достаточно, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины, рассказал WSJ высокопоставленный американский чиновник.

Предоставить истребители Украине должны четыре страны: Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Всего Киеву обещано около 80 самолетов.

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