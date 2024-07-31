Bloomberg: Первые истребители F-16 прибыли в Украину

Bloomberg: Первые истребители F-16 прибыли в Украину11
- 31.07.2024, 18:50
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Они будут оснащены современным вооружением.
Первые истребители F-16 прибыли в Украину, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
Неясно, смогут ли украинские пилоты сразу приступить к пилотированию этих самолетов или на это потребуется время, сказали собеседники агентства. Они отметили, что крайним сроком поставки был конец июля и его не нарушили.
США разрешили передать истребители еще в мае 2023-го после неоднократных просьб украинской стороны и союзников по НАТО.
Вооружение же для F-16 предоставят США: это будут ракеты класса «воздух-земля», два вида бомб и два вида ракет «воздух-воздух». Его будет достаточно, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины, рассказал WSJ высокопоставленный американский чиновник.
Предоставить истребители Украине должны четыре страны: Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Всего Киеву обещано около 80 самолетов.