Генсек ООН напомнил Лукашенко о правах человека

Генсек ООН напомнил Лукашенко о правах человека9
- 4.07.2024, 17:54
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Накануне их встречи состоялся доклад по Беларуси в Совете по правам человека ООН.
В Астане на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошла встреча Лукашенко и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщает «Радыё Свабода».
«Генеральный секретарь выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси. Он выразил пожелание, чтобы вчерашняя амнистия стала шагом к полному уважению прав человека и основных свобод в Беларуси», — отмечается в сообщении.
Отметим, 3 июля прошел интерактивный диалог о Беларуси на 56-й сессии Совета по правам человека ООН .
На нем специальный докладчик о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин представила новый доклад о ситуации в стране.
Представителей официального Минска на заседании не было. Во время обсуждения доклада ни одна страна не вступилась за режим Лукашенко.