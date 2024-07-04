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Генсек ООН напомнил Лукашенко о правах человека

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  • 4.07.2024, 17:54
  • 2,692
Генсек ООН напомнил Лукашенко о правах человека
Антониу Гутерриш

Накануне их встречи состоялся доклад по Беларуси в Совете по правам человека ООН.

В Астане на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошла встреча Лукашенко и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщает «Радыё Свабода».

«Генеральный секретарь выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси. Он выразил пожелание, чтобы вчерашняя амнистия стала шагом к полному уважению прав человека и основных свобод в Беларуси», — отмечается в сообщении.

Отметим, 3 июля прошел интерактивный диалог о Беларуси на 56-й сессии Совета по правам человека ООН .

На нем специальный докладчик о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин представила новый доклад о ситуации в стране.

Представителей официального Минска на заседании не было. Во время обсуждения доклада ни одна страна не вступилась за режим Лукашенко.

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