Путин назвал «вопросом времени» создание единого парламента и единой валюты Беларуси и России

Путин назвал «вопросом времени» создание единого парламента и единой валюты Беларуси и России6
- 5.07.2024, 9:27
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Глава Кремля заявил об этом на саммите ШОС.
Создание единого парламента Беларуси и России — это вопрос времени. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ТАСС.
По словам Путина, Александр Лукашенко считает, что пока в «союзном государстве» нужно решать не политические, а экономические вопросы.
— Хотя и в сфере политики у нас все в порядке. И межпарламентские структуры работают. Нужно ли переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента — ну, это вопрос времени. Я согласен с Лукашенко, нужно как следует укрепить наши отношения в сфере экономики, — рассказал Владимир Путин.
Он добавил, что для «дальнейшего сближения на политическом треке» двух стран нужно создать экономическую базу.
— То же самое касается финансов и единой валюты. Никто не говорит о том, что это невозможно, нельзя или не нужно делать. Но нужно, чтобы мы для этого созрели экономически, — подчеркнул Владимир Путин.